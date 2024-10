Robadadonne.it - Economia domestica: 7 consigli pratici per gestire il bilancio familiare e risparmiare

Leggi tutta la notizia su Robadadonne.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Fino agli anni ‘70 anche in Italia si insegnava l’. Allora era una disciplina riservata alle ragazze, e riguardava principalmente le spese e le faccende di casa. Oggi la intendiamo invece come la gestione della casa, delle proprie finanze in maniera sostenibile, e riguarda chiunque. Dalla ragazza che vive da sola, a due giovani sposi con una nuova casa da, a chi ha una famiglia con figli, fino al pensionato che vuole sapere come organizzare al meglio e senza sprechi ciò che possiede. Vediamo come funziona e perché è importante l’. L’importanza dell’nella vita di tutti i giorni Fareè importante per tutti coloro che vogliono usare le proprie risorse economiche nel modo migliore.