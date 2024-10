Eccellenza, Godigese sugli scudi: battuta 3-0 la capolista United Borgoricco Campetra (Di lunedì 28 ottobre 2024) Godigese-United Borgoricco Campetra 3-0Godigese: Scanagatta, Facioni (44’ s.t. Battilana), Pilotto, Pinton, Rizzi, Baggio, Favero (39’ s.t. Parise), Pierobon,Cappella (24’ s.t. Forte), Oudahab (32’ s.t. Donà), Borgo (16’ s.t. Djibril). A disp. Corrà, Munteanu, Parolin, Carlesso. All. Stefano Trevisotoday.it - Eccellenza, Godigese sugli scudi: battuta 3-0 la capolista United Borgoricco Campetra Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)3-0: Scanagatta, Facioni (44’ s.t. Battilana), Pilotto, Pinton, Rizzi, Baggio, Favero (39’ s.t. Parise), Pierobon,Cappella (24’ s.t. Forte), Oudahab (32’ s.t. Donà), Borgo (16’ s.t. Djibril). A disp. Corrà, Munteanu, Parolin, Carlesso. All. Stefano

