EasyJet festeggia di 100 milioni di passeggeri a Malpensa

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha raggiunto i 100ditrasportati da e per l’aeroporto di, dove opera dal 1998 e dove oggi basa 22 aerei – inclusi i nuovi Airbus Neo (A320 e A321) - che operano verso 71 destinazioni in 22 Paesi. Un traguardo che consolida la posizione dicome principale aeroporto della compagnia in Europa Continentale per numero ditrasportati ma anche per numero di aeromobili basati. “Questo traguardo dimostra ancora una volta il ruolo strategico di Milano per– ha affermato Lorenzo Lagorio, ceo diItalia – siamo molto orgogliosi di questo successo, che conferma il nostro continuo impegno versoe la città di Milano, su cui continuiamo a puntare con fiducia per il futuro”. L’unico altro aeroporto in cuiha raggiunto numeri simili è il suo hub centrale a Londra Gatwick.