Liberoquotidiano.it - "Dove vai? Ti sto parlando!": Juve ad alta tensione, Thiago Motta spiana Gatti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unache non ha mai mollato, prendendosi il 4-4 nel finale di partita di San Siro contro l'Inter. Un risultato che dà morale alla squadra di, che nel quarto d'ora finale sembrava spazzata ma poi ha reagito alla grande. L'italo-brasiliano ha dato dimostrazione di come abbia in mano la squadra proprio nei minuti finali, quando laè ancora sotto di un gol e il risultato è sul 4-3. Ha infatti deciso di fare un cambio strategico inserendoper lo stanco (e non irresistibile) Danilo, che ha sbagliato nel fallo su Thuram prima dell'1-0 su rigore di Zielinski. Il difensore italiano, mentre era pronto a entrare in campo, si è allontanato mentre l'allenatore gli stava dando le ultime istruzioni. La reazione diè stata rabbiosa: "? Ti sto". Nessun intento polemico ma solo una scarica di adrenalina da trasmettere al difensore bianconero.