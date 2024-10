Gamberorosso.it - Dove mangiare a Genova. La guida definitiva del Gambero Rosso

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è tra le “Best in Travel” del 2025, la consueta selezione stilata dalla Lonely Planet delle migliori destinazioni del mondo da visitare il prossimo anno. La storicaturistica tradotta in 11 lingue ha appena presentato a Milano la pubblicazione sulle città imperdibili nei prossimi mesi, la "Best in Travel" appunto, una rosa di posti scelti da un composito gruppo di esperti costituito da blogger, giornalisti e membri dello staff. “Grazie al suo fascino storico, alla cucina deliziosa e al futuro elettrico” in arrivo con i nuovi mezzi di trasporto sostenibili”, racconta lapiù gettonata dai viaggiatori di ogni continente, la Lanterna è una meta da non lasciarsi sfuggire esattamente come le altre 30 menzionate in questa edizione e che entrano nella rosa per panorami urbani particolarmente attrattivi, contesti naturali impareggiabili, vita notturna effervescente.