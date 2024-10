Agi.it - Detenuto si impicca a Prato, è il 77esimo suicidio dietro le sbarre nel 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Undi 50 anni, italiano, in carcere per reati "a grande riprovazione sociale e con fine pena fissato al 2030", si è suicidatondosi nella sua cella della casa circondariale di. Lo riferisce in una nota il segretario nazionale del sindacato Uilpa penitenziari Gennarino de Fazio, il quale spiega che "a nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari". Si tratta, osserva il sindacalista, delche si toglie la vita dall'inizio dell'anno, "il quarto alla Dogaia, cui bisogna aggiungere 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria che, parimenti, si sono suicidati in quella che è una strage senza fine".