Daniela Scardina non smette di lottare | Sogno il mio futuro e di stare di nuovo in piedi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Di quel mese e mezzo non ricordo nulla”. Così Daniele. L’ex pugile riappare dopo l’improvvisa emorragia cerebrale mentre si allenava che ha stravolto la sua vita, costringendolo a un mese e mezzo di coma e a ritirarsi dall’agonismo. “King Toretto” nella puntata di ieri sera delle Iene ha raccontato come sta combattendo il suo match più importante, quello per tornare ad affrontare la quotidianità nel migliore dei modi a Rozzano, in centro in provincia di Milano dov’è nato, il suo porto sicuro dove beneficiare anche dell’energia della sua famiglia, della mamma, del fratello Giovanni. “È stata un’emorragia cerebrale da traumatismo legato allo sport che faceva. Si è rotto un vaso che ha causato una disabilità”, ha spiegato la dottoressa che lo segue all’interno del San Raffaele di Milano, l’ospedale doveaffronta il percorso di riabilitazione.