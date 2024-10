Thesocialpost.it - Cremona, Paolo Gamba ucciso a coltellate dal coinquilino: Marco Viti era uscito dal carcere 10 giorni fa

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A, nel quartiere di Borgo Loreto, un uomo di 44 anni,, è statonel pomeriggio di oggi durante una lite nell’appartamento che condivideva da pochicon il suo, 48 anni, ora fermato dalle forze dell’ordine. Il movente dell’omicidio potrebbe essere legato alla droga, anche se la dinamica e le motivazioni esatte restano ancora in fase di accertamento.Leggi anche: Aurora morta a 13 anni, l’autopsia rivela tutto: cos’ha fatto il fidanzato Il tragico episodio si è verificato in una casa popolare situata in via Patrioti, doveavevano iniziato una convivenza da breve tempo. Stando alle ricostruzioni preliminari, la lite tra i due sarebbe esplosa nel pomeriggio, culminando in un’aggressione in cuiavrebbe impugnato un coltello da cucina e inferto colpi letali a