Cos'è la Notte degli Spiriti Animali? Cosa sappiamo di questa tenera tradizione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Laè una celebrazione che si fa nellatra il 27 e 28 ottobre, per ricordare tutti glia cui siamo stati legati e che sono morti. Un modo dolcissimo per festeggiare i nostri pet per preservarne la memoria. Si tratta di una festa nata in Messico come anticipazione del Día de los Muertos, legata a doppio filo al modo di vivere il rapporto con la spiritualità e la natura da parte del popolo centroamericano. La ricorrenza rende omaggio agliche, dopo essere stati i guardiani delle nostre anime in vita, nellafra il 27 e il 28 ottobre tornano dall’aldilà per andare a trovare chi li ha amati. La Noche de los Espíritus Animales affonda le sue radici negli antichi riti precolombiani. Secondo queste tradizioni ogni essere umano nasce con uno spirito guida animale, detto nagual o tonal.