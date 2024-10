Cicondano e massacrano di botte tre bersaglieri: il raid punitivo a Lampedusa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione sabato sera a Lampedusa, dove tre bersaglieri fuori dal servizio sono stati aggrediti da alcune persone del luogo ancora da identificare Ilgiornale.it - Cicondano e massacrano di botte tre bersaglieri: il raid punitivo a Lampedusa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di tensione sabato sera a, dove trefuori dal servizio sono stati aggrediti da alcune persone del luogo ancora da identificare

Cicondano e massacrano di botte tre bersaglieri: il raid punitivo a Lampedusa

LAMPEDUSA (Agrigento) – C’è anche un salentino fra i tre militari rimasti feriti nella serata di sabato, nel centro di Lampedusa, a seguito di una rissa e poi di una spedizione punitiva da parte di alcuni ragazzi del luogo. Si tratta di un 25enne ... (Lecceprima.it)

Momenti di tensione sabato sera a Lampedusa, dove tre bersaglieri fuori dal servizio sono stati aggrediti da alcune persone del luogo ancora da identificare ... (msn.com)

