Call of Duty: Black Ops 6, la guida ai puzzle della cassaforte del rifugio con i codici e le soluzioni agli enigmi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Call of Duty: Black Ops 6 è approdato sul mercato appena pochi giorni fa, con Activision che ha inserito nel gioco anche un’ottima campagna in singolo giocatore, impreziosita da alcuni puzzle presenti nel rifugio che richiedono l’utilizzo di codici specifici per essere completati. Dopo aver visto i migliori loadout per il PU-21, dell’XM4 e per il C9, scopriamo qui di seguito come completare al cento per cento il rifugio di Call of Duty: Black Ops 6. La soluzione del puzzle per il Boiler al rifugio Il primo puzzle del rifugio è presente nel seminterrato, con i giocatori che possono accedervi dalla porta a destra presente nel corridoio, vicino a Woods ed al tabellone dei potenziamenti. Nella seconda stanza, presente al piano inferiore, è posizionata la caldaia dove sono presenti dei suggerimenti per azionarla. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, la guida ai puzzle della cassaforte del rifugio con i codici e le soluzioni agli enigmi Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ofOps 6 è approdato sul mercato appena pochi giorni fa, con Activision che ha inserito nel gioco anche un’ottima campagna in singolo giocatore, impreziosita da alcunipresenti nelche richiedono l’utilizzo dispecifici per essere completati. Dopo aver visto i migliori loadout per il PU-21, dell’XM4 e per il C9, scopriamo qui di seguito come completare al cento per cento ildiofOps 6. La soluzione delper il Boiler alIl primodelè presente nel seminterrato, con i giocatori che possono accedervi dalla porta a destra presente nel corridoio, vicino a Woods ed al tabellone dei potenziamenti. Nella seconda stanza, presente al piano inferiore, è posizionata la caldaia dove sono presenti dei suggerimenti per azionarla.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Call of Duty Black Ops 6 : Come funziona il Sistema Prestigio

(Gamerbrain.net)

Nel Multiplayer e in Zombies di Black Ops 6, il sistema di Prestigio qui chiamato “Classic Prestige” – si sblocca al raggiungimento del livello 55. Questo sistema consente di azzerare il livello del proprio personaggio, guadagnando un livello di ...

Call of Duty : Black Ops 6 ha prodotto il maggior traffico dati di sempre per i videogiochi in UK

(Game-experience.it)

Il principale network inglese, EE / BT, ha affermato che il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 ha prodotto nientemeno che il maggior traffico dati di sempre in UK per il mercato videoludico. L’azienda ha rivelato che il picco c’è stato nello ...

Call of Duty: Black Ops 6 è partito bene su Steam come quantità di giocatori contemporanei online

(msn.com)

Per avere valutazioni più complete su Call of Duty: Black Ops 6 ci sarà ancora da attendere, ma intanto possiamo vedere come il lancio abbiamo riscosso un notevole successo su Steam, facendo segnare l ...

Lo spot giapponese di Call of Duty: Black Ops 6 ha un Rimpiazzatore differente

(msn.com)

Activision ha pubblicato uno spot giapponese di Call of Duty: Black Ops 6 con un Rimpiazzatore diverso da quello che siamo abituati a vedere, ma non meno folle nelle sue mansioni.

Problemi con il respawn in Call of Duty: Black Ops 6? Activision lavora per risolverli

(msn.com)

A quanto pare Call of Duty: Black Ops 6 ha problemi con il respawn: diversi utenti hanno segnalato che questa meccanica si comporta in maniera inaspettata, facendo comparire il loro personaggio in sit ...

Call of Duty Black Ops 6 ha generato un piccolo di traffico senza precedenti in UK

(msn.com)

EE, il fornitore di servizi di telecomunicazioni del Regno Unito, ha registrato un picco di traffico senza precedenti in seguito al lancio del nuovo COD.