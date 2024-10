Biccy.it - Barbareschi fa un annuncio e lascia senza parole la Balivo: “Pronto a dirlo”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata de La Volta Buona Caterinaha ospitato Lucaper parlare di Ballando con le Stelle e non solo. Per iniziare l’intervista, la conduttrice ha menzionato la moglie del suo ospite: “Tua moglie alla Mostra del Cinema di Venezia ha detto ‘menomale che mio marito è lì con voi a Ballando perché sono 15 anni di Vietnam con lui’. In che senso?“. Il concorrente di Ballando con le Stelle però ha risposto con una rivelazione spiazzante. A lezione di danza classica da @Luca #LVB #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ISizjsRkLW — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 28, 2024: “Faccio un, parlerà di un nuovo amore”.