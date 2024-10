Ilfattoquotidiano.it - Banda dei dossier, i pm fanno ricorso: “In 13 vadano in carcere, Pazzali ai domiciliari”. L’ipotesi: fatti report su 1 milione di persone

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Procura di Milano ha fattoal Riesame per ribadire la richiesta di custodia cautelare inper 13 indagati nell’inchiesta sulladei. Tra questi ci sono anche l’ex capo della squadra mobile Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci (consulente informatico e investigatore privato), entrambi finiti agli arresti. I magistrati hanno ripetuto la richiesta deiper Enrico, titolare della Equalize, società al centro delle indagini, e presidente della Fondazione Fiera Milano. Il gip Fabrizio Filice non aveva applicato alcuna misura cautelare per. Tutto questo avviene nelle ore in cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha definito il manager “una persona che ho sempre stimato e che continuo a stimare”.