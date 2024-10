Bambola gonfiabile lanciata tra la folla colpisce la sua ragazza: uomo viene ucciso al concerto di Snoop Dogg (Di lunedì 28 ottobre 2024) Robert Hart era con la fidanzata Gemma e altri amici al Parklife Festival di Manchester nel giugno 2014 quando è stato colpito a morte da un "unico pugno" durante lo show di Snoop Dogg. Ora le autorità sono tornare ad indagare. viene offerta una ricompensa di £ 50.000 a chiunque fornisca informazioni utili. Fanpage.it - Bambola gonfiabile lanciata tra la folla colpisce la sua ragazza: uomo viene ucciso al concerto di Snoop Dogg Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Robert Hart era con la fidanzata Gemma e altri amici al Parklife Festival di Manchester nel giugno 2014 quando è stato colpito a morte da un "unico pugno" durante lo show di. Ora le autorità sono tornare ad indagare.offerta una ricompensa di £ 50.000 a chiunque fornisca informazioni utili.

