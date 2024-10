Lapresse.it - Auto, Volkswagen vuole chiudere almeno tre fabbriche

(Di lunedì 28 ottobre 2024)tre stabilimenti e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro. Lo ha riferito il Comitato aziendale della casamobilistica tedesca, come riportano Bild e Ard. Il Gruppo ha informato i dipendenti su questi piani, ha detto la responsabile del Comitato aziendale del gruppo, Daniela Cavallo, in occasione di un evento informativo a Wolfsburg. Secondo il Consiglio di fabbrica è particolarmente a rischio lo stabilimento di Osnabrück, che di recente ha perso una commessa da Porsche. Il Comitato esecutivo sta anche pianificando licenziamenti obbligatori; per il Consiglio di fabbrica sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro, interi reparti saranno chiusi o trasferiti all’estero.