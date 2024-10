Bergamonews.it - Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe sconfitte dalle prime della classe: bergamasche ko contro Vicenza e Padova

(Di lunedì 28 ottobre 2024). Netta sconfitta per l’23 che cade al Menti di, sconfitta con un rotondo 3-0 dalla formazione di casa, capace di sbloccare il match dopo appena dieci quando il tiro di Talarico, sporcato da una deviazione, non lascia scampo a Bertini. Prima dell’intervallo altro brivido per i nerazzurri con Zonta che centra il palo. Nella ripresa, invece, sono arrivate le altre due marcature vicentine: il piazzato diMorte e il bolide sotto l’incrocio di Rauti chiudono il match sul definitivo 3-0. L’23 tornerà in campo domani (martedì 29 ottobre)la Pro Vercelli. Il tabellino L.R.U23 3-0 Reti: 10? Talarico (V), 69?Morte (V), 83? Rauti (V) L.R.: Confente, Leverbe,Latta, Cuomo, Capone (61? Rauti), Laezza (84? Sandon), Zonta (84? Carraro), Zamparo (74? Morra), Costa (C), Talarico,Morte (73? Greco).