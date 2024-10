Gaeta.it - Visita del Generale Minicucci all’Aquila: L’importanza dei Carabinieri per la sicurezza locale

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, l’Aquila ha vissuto un’importanteistituzionale con l’arrivo deldi Corpo d’Armata Marco, Comandante Interregionale“Ogaden“. Il suo incontro nella storica caserma Jafolla ha segnato un momento significativo per l’Arma dei, che opera non solo in Abruzzo ma anche nelle regioni limitrofe di Campania, Puglia, Basilicata e Molise. Questa tornata di incontri rappresenta un forte segnale del legame tra le forze dell’ordine e le comunità locali, un aspetto di fondamentale importanza per mantenere un alto livello di. Il saluto delai militari Al suo arrivo, ilè stato accolto calorosamente dai militari in servizio, unitamente a quelli in congedo, che erano presenti in numerosi.