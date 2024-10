Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Paulo Fonseca recupera Tammy Abraham? Le sue condizioni

(Di domenica 27 ottobre 2024)tornerà a disposizione diper? Il punto sullefisiche del centravanti inglesesempre più vicino al rientro in campo. L’attaccante inglese sembrerebbe avere ormai superato l’infortunio alla spalle subito nell’ottava giornata di Serie A contro l’Udinese. Un problema accusato solo dopo pochi minuti rispetto al suo ingresso sul terreno di gioco. Il numero novanta rossonero dovrebbe quindi tornare a disposizione dinella sfida contro il. Partita in programma il 29 ottobre, nell’anticipo del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. Una sfida in cui ilvincendo potrebbe rilanciare la sua candidatura anche in ottica scudetto.