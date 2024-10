Ilfattoquotidiano.it - Venezia e la vendita dello storico Palazzo Poerio Papadopoli al magnate di Singapore: Brugnaro sotto accusa alla Corte dei Conti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il sindaco diLuigi, l’ex vicesindaco Luciana Colle, il vicesindaco attuale Michele Zuin, altri cinque assessori e un drappello di funzionari comunali, sono finiti nel mirino della sezione giurisdizionale delladeidel Veneto. La causa è costituita ddi(non lontano da piazzale Roma) aldiChing Chiat Kwong, avvenuta nel 2017 per un prezzo di 10,8 milioni di euro, ridotto di 3,2 milioni rispetto ai 14 milioni di una precedente valutazione confortata da un voto del consiglio comunale. Il prezzo, considerato di favore, rientrava nella complessa trattativa (poi non andata in porto) per l’acquisto dei terreni a Pili di proprietà del sindaco a Marghera, a cui Ching era interessato.