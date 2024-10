Treni Turistici Italiani. Collegamenti previsti per tutto novembre (Di domenica 27 ottobre 2024) L’offerta autunnale di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane, si arricchisce di un’importante novità: l’Espresso diurno Roma–Assisi (nella foto, il salottino) è prolungato fino a Firenze per tutti i Collegamenti domenicali, fino al primo dicembre e fino ad Arezzo per i viaggi in programma di sabato dal 12 al 30 novembre prossimi. La partenza del Roma Termini - Arezzo è prevista alle 10.05 con arrivo alle 13.55, mentre il ritorno sarà alle 17.04 con arrivo alle 21.35. I viaggi da Roma Termini a Firenze, invece, partiranno alle 8.30 con arrivo alle 13.13, mentre il ritorno è previsto alle 14.09 con arrivo alle 19.10. Il treno fermerà a Perugia e Arezzo; località che vanno ad aggiungersi a Terni, Spoleto, Foligno, Spello e Assisi. Quotidiano.net - Treni Turistici Italiani. Collegamenti previsti per tutto novembre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) L’offerta autunnale di FS, società del Gruppo FS Italiane, si arricchisce di un’importante novità: l’Espresso diurno Roma–Assisi (nella foto, il salottino) è prolungato fino a Firenze per tutti idomenicali, fino al primo dicembre e fino ad Arezzo per i viaggi in programma di sabato dal 12 al 30prossimi. La partenza del Roma Termini - Arezzo è prevista alle 10.05 con arrivo alle 13.55, mentre il ritorno sarà alle 17.04 con arrivo alle 21.35. I viaggi da Roma Termini a Firenze, invece, partiranno alle 8.30 con arrivo alle 13.13, mentre il ritorno è previsto alle 14.09 con arrivo alle 19.10. Il treno fermerà a Perugia e Arezzo; località che vanno ad aggiungersi a Terni, Spoleto, Foligno, Spello e Assisi.

