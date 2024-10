Tre bersaglieri picchiati brutalmente a Lampedusa (Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Tre bersaglieri sono stati brutalmente accerchiati e picchiati da una decina di persone mentre, ieri sera, rientravano in caserma a Lampedusa dove sono impegnati nell'ambito dell'operazione "Strade sicure". I fatti sarebbero avvenuti in due distinti momenti. In una prima fase i tre bersaglieri (in abiti civili) hanno avuto un litigio con alcuni giovani Lampedusani in via Roma. Tutto è avvenuto davanti a decine di persone. L'aggressione sembrava essersi conclusa, ma mentre i bersaglieri tornavano in caserma sono poi stati raggiunti da una vera e propria spedizione punitiva con una decina di persone che li hanno accerchiati e picchiati. Due di loro sono stati soccorsi e trasportati al poliambulatorio dell'isola dove hanno raccontato quanto avvenuto. Da lì sono stati trasportati a Palermo in elisoccorso: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi. Agi.it - Tre bersaglieri picchiati brutalmente a Lampedusa Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Tresono statiaccerchiati eda una decina di persone mentre, ieri sera, rientravano in caserma adove sono impegnati nell'ambito dell'operazione "Strade sicure". I fatti sarebbero avvenuti in due distinti momenti. In una prima fase i tre(in abiti civili) hanno avuto un litigio con alcuni giovanini in via Roma. Tutto è avvenuto davanti a decine di persone. L'aggressione sembrava essersi conclusa, ma mentre itornavano in caserma sono poi stati raggiunti da una vera e propria spedizione punitiva con una decina di persone che li hanno accerchiati e. Due di loro sono stati soccorsi e trasportati al poliambulatorio dell'isola dove hanno raccontato quanto avvenuto. Da lì sono stati trasportati a Palermo in elisoccorso: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre bersaglieri picchiati brutalmente a Lampedusa - Erano in abiti civili e rientravano in caserma. Prestano servizio sull'isola nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Due sono stati trasferiti in eliambulanza ... (agi.it)

Grave incidente stradale nel Tarantino, 4 morti e 3 feriti gravi - I tre erano bersaglieri del Settimo Reggimento ed erano a bordo di una Fiat Multipla. Insieme ai tre bersaglieri, anche due colleghi, rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Taranto ... (msn.com)

Tre bersaglieri feriti in un'imboscata - Un convoglio italiano è stato coinvolto, in Afghanistan, in un'esplosione di due ordigni improvvisati, che ha causato il ferimento di due bersaglieri, mentre un terzo è rimasto contuso. I militari, ... (sanfrancescopatronoditalia.it)

Picchiata a scuola dalle bulle: 14enne perde un dente, interviene la madre e viene presa a pugni anche lei. La lite per le sigarette - All'origine della brutale aggressione il sospetto che la vittima ... ha provveduto a sospendere dalle lezioni tre ragazze per due settimane e la vittima per sette giorni. La vicenda è tutt ... (ilgazzettino.it)