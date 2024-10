Terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria a Cellara, provincia di Cosenza: avvertito in tutta la regione (Di domenica 27 ottobre 2024) avvertito in tutta la Calabria il Terremoto di magnitudo 3.7 che ha scosso il comune di Cellara, in provincia di Cosenza Notizie.virgilio.it - Terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria a Cellara, provincia di Cosenza: avvertito in tutta la regione Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 27 ottobre 2024)inlaildi3.7 che ha scosso il comune di, indi

