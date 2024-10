Oasport.it - Sorprese a Soelden: fuori Odermatt, brilla Braathen, buoni segnali da Hirscher! Comanda Steen Olsen

(Di domenica 27 ottobre 2024) Parte con un clamoroso colpo di scena la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il super favorito della vigilia Marcoè caduto nella prima manche del gigante di, aprendo così a scenari imprevedibili nella lotta per la vittoria finale. Lo svizzero, partito con il pettorale numero uno, era già stato impreciso all’imbocco del muro sul Rettenbach, sbagliando poi ancora di più nella parte centrale, scivolando poi dopo aver toccato la neve con lo scarpone. Ci sarà grande battaglia nella seconda manche, visto che in testa alla classifica c’è il norvegese Alexander, ma con appena due centesimi di vantaggio sul croato Filip Zubcic ed otto centesimi sul connazionale Henrik Kristoffersen. Quarta posizione per lo svizzero Thomas Tumler, che ha accusato un ritardo di 42 centesimi dalla vetta.