Ilnapolista.it - Salah potrebbe far rimpiangere il suo addio al Liverpool. Ha segnato 5 gol in 8 partite

(Di domenica 27 ottobre 2024) Era l’aprile scorso quando ildiceva definitivamentealla Premier League pareggiando in casa del West Ham per 2-2. All’82esimo Klopp efurono protagonisti di un acceso battibecco prima che l’egiziano entrasse in campo dalla panchina. Darwin Nunez è dovette intervenire per separarli. Leggi anche:, lite in campo tra Klopp e. A dividerli Darwin Nunez (VIDEO) Quello era stato l’episodio culmine di un periodo non felice per Mohamed, tanto che i quotidiani scrivevano che se ilvoleva fare un favore a Slot avrebbe dovuto venderecosì da non “preoccuparsi di gestire un giocatore il cui ego sembra essere fuori controllo“. Klopp è andato via,invece no.