“Roba da censura”. Grande Fratello, Lorenzo choc su Shaila. Frase assurda: “Uno schifo, cacciateli” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Roba da censura, da vomito”. Grande Fratello, la Frase choc di Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta fa tremare le mura del Gran Hermano. Parole in italiano, chiarissime per noi, molto meno per gli spagnoli, ma che hanno, un significato che sorpassa di gran lunga anche il trash. Andiamo con ordine però e cerchiamo di capire cosa è successo. Sin dal primo giorno lì, Shaila ha mostrato attrazione per Javier Martinez. Tuttavia, la situazione è evoluta rapidamente: Lorenzo ha confessato che la prima notte trascorsa insieme nella casa spagnola è stata molto intensa, portando i due a scambiarsi il loro primo bacio e a vivere momenti di intimità. >> “Si sono puliti il ** col mio asciugamani per la faccia”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “da, da vomito”., ladiSpolverato suGatta fa tremare le mura del Gran Hermano. Parole in italiano, chiarissime per noi, molto meno per gli spagnoli, ma che hanno, un significato che sorpassa di gran lunga anche il trash. Andiamo con ordine però e cerchiamo di capire cosa è successo. Sin dal primo giorno lì,ha mostrato attrazione per Javier Martinez. Tuttavia, la situazione è evoluta rapidamente:ha confessato che la prima notte trascorsa insieme nella casa spagnola è stata molto intensa, portando i due a scambiarsi il loro primo bacio e a vivere momenti di intimità. >> “Si sono puliti il ** col mio asciugamani per la faccia”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da censura al Grande Fratello: ecco le frasi volgari e i video espliciti - Questa "vacanza premio" per i due concorrenti del programma di Alfonso Signorini è ormai al termine: Lorenzo e Shaila rientreranno in Italia per partecipare alla puntata del 28 ottobre, in cui ... (movieplayer.it)

Grande Fratello, gli autori vogliono tutelare Shaila Gatta? Le strane parole di Iago Garcia e poi scatta la censura… - È infatti previsto nella Casa il rientro dalla Spagna di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta . In terra iberica tra i due è scoppiato il fuoco della passione. I dettagli li trovate QUI: Nel daytime ... (ilvicolodellenews.it)

“Guardate che roba”. Grande Fratello, show di Shaila e Lorenzo: tutti a spiare la ‘faccenda’ - Al Gran Hermano, la passione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non è più trattenuta! Da quando sono entrati nella Casa spagnola, i due concorrenti italiani sembrano non riuscire a staccarsi l’uno ... (tuttivip.it)

“Odore in piscina nauseabondo” Grande Fratello, in casa c’è un ospite decisamente indesiderato nella: la regia censura - La regia, a quel punto, avrebbe censurato l’audio proprio in quel momento, che riprende però pochi istanti dopo, con Clayton che pronuncia le parole: “Era un topo morto”. Il topo nella casa del Grande ... (bigodino.it)