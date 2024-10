Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, il piano delle delocalizzazioni. Aree a rischio alluvione e zone a ridosso delle frane

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – È il capitolo relativo allequello più spinoso di tutto il dossier sulla ricostruzione,che prenderà ufficialmente il via non appena la struttura commissariale avrà reso pubblico il suospeciale, appuntamento in vista del quale è previsto un confronto a tu per tu con la Regione Emilia Romagna domani, 28 ottobre, a Roma. Nel corso di alcuni recenti incontri pubblici la presidente regionale Irene Priolo ha tracciato quelle che saranno le coordinate in fatto di, a partire da alcuni punti fermi, in primis quello secondo cui “le case che dovranno essere abbattute non potranno essere ricostruite”.