Pareggio frizzante tra Monza e Venezia | Oristanio incide!

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilcondivide il bottino nella gara casalinga con ilterminata con il punteggio di 2-2. Un assist per l’ex Inter Gaetano, in crescita con la maglia dei lagunari.DIVERTENTE – Ilospita ilnell’ottava giornata di questa Serie A. La squadra brianzola deve subito fronteggiare un inizio positivo dei lagunari, con la rete dello 0-1 siglata da Mikael Egill Ellertsson su assist di Gaetanoal 15?. Ilè bravo a non disunirsi nonostante il gol degli avversari. Così, dopo soli otto minuti arriva la rete delsiglata da Georgios Kyriakopoulos su passaggio vincente di Pedro Pereira. Quando i ritmi della partita sembrano essersi abbassati in vista di unal termine della prima frazione, la situazione viene nuovamente sconvolta al 39? dal colpo di testa vincente di Michael Svoboda sugli sviluppi di un calcio d’angolo.