Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA 5-1: Bove ‘onnipotente’, Celik annienta Juric

(Di domenica 27 ottobre 2024)di, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Edoardo(LaPresse) – calciomercato.itDe Gea 6,5 Dodo 7,5 Comuzzo 7 Ranieri 7 Gosens 7 Cataldi 7. Dal 56? Richardson 6 Adli 7,5. Dal 73? Quarta 6 Colpani 6,5 Beltran 7. Dal 66? Kouamé 6,5 TOP9: indemoniato, letteralmente. Questa sera è una furia, perfetto in ogni aspetto del gioco e ogni caratteristica tecnica e fisica. Corre dappertutto, dribbla tutti, recupera palloni a profusione e non ne sbaglia la distribuzione neanche mezza volta. Poi fa un gol superlativo, proprio in questa serata. Che sarà comunque e sempre dolceamara per lui. Della serie:, che ti sei persa. Dal 66? Sottil 6,5 Kean 8. Dal 73? Ikoné 6 All.: Palladino 8Svilar 5,5 Mancini 4,5. Dal 46? Baldanzi 5 Ndicka 4 Hermoso 4 FLOP2: non servono grandi spiegazioni.