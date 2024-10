Non basta la metro rosa (Di domenica 27 ottobre 2024) Appena una decina di giorni fa è stato tagliato il nastro delle ultime fermate della linea metropolitana blu, M4, completando l’intera tratta, attesa da quasi vent’anni. Ma Milano non si ferma e guarda al futuro: il sindaco Beppe Sala sogna la metro rosa M6, che collegherebbe il capolinea di Ponte Lambro con quello di Quarto Oggiaro/Baranzate, passando per la zona di Tibaldi, Santa Sofia, Solari, Cadorna e Domodossola. Detto che il rosa è il mio colore preferito, quello che sogno io - come molto probabilmente la maggior parte dei cittadini e dei pendolari - è che i mezzi pubblici e le stazioni funzionino senza troppi disagi. Sia nei giorni di sole sia in quelli di pioggia, senza allagamenti o scale mobili e ascensori guasti, luoghi di passaggio che mantengano nel tempo una loro dignità. Ilgiorno.it - Non basta la metro rosa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Appena una decina di giorni fa è stato tagliato il nastro delle ultime fermate della lineapolitana blu, M4, completando l’intera tratta, attesa da quasi vent’anni. Ma Milano non si ferma e guarda al futuro: il sindaco Beppe Sala sogna laM6, che collegherebbe il capolinea di Ponte Lambro con quello di Quarto Oggiaro/Baranzate, passando per la zona di Tibaldi, Santa Sofia, Solari, Cadorna e Domodossola. Detto che ilè il mio colore preferito, quello che sogno io - come molto probabilmente la maggior parte dei cittadini e dei pendolari - è che i mezzi pubblici e le stazioni funzionino senza troppi disagi. Sia nei giorni di sole sia in quelli di pioggia, senza allagamenti o scale mobili e ascensori guasti, luoghi di passaggio che mantengano nel tempo una loro dignità.

