Niccolò Bosi si presenta | L’idrologia va gestita

(Di domenica 27 ottobre 2024) È una campagna elettorale all’insegna dell’ottimismo che lo caratterizza quella che ha voluto impostare, candidato per il Pd al consiglio regionale. Le sue prime parole pubbliche sono ovviamente focalizzate su quanto accaduto negli ultimi diciotto mesi: "Siamo nel mezzo di una crisi climatica, è vero, masi può ancora gestire. La Romagna ha un futuro davanti a sé".è uno dei quattro candidati dem in provincia di Ravenna, insieme a Massimo Cameliani, Eleonora Proni e Petia Di Lorenzo, queste ultime due sue principali avversarie in ottica preferenze, dietro il favoritissimo Cameliani. Quella diè un’avventura in salita, ma nel suo staff si respira un clima positivo.