NBA i risultati della notte 27 ottobre | Lakers e Celtics ancora imbattuti LeBron James in tripla doppia Segnali da Fontecchio

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un sabato impegnativo in NBA, con dieci partite disputate. La nobiltàLega rimaneimbattuta: sia i Bostonche i Los Angelesescono vittoriosi dai propri impegni e salgono 3-0 con il proprio record. Losangelini che si impongono in rimonta sui Sacramento Kings con i 31 punti di Anthony Davis e ladida 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, mentre per i campioni in carica ci vuole un Jayson Tatum da 37 punti per superare i Detroit Pistons, che ottengono qualcosina anche da Simone(11 punti). A tre vittorie e nessuna sconfitta ci sono anche i Cleveland Cavaliers, corsari contro i derelitti Washington Wizards imprimendo lo strappo decisivo nel terzo parziale.