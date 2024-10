Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez sull’errore: “Mi è mancata un po’ di pazienza: non riuscivo a passare Bagnaia”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)spreca una buona occasione: nelle “sue” condizioni predilette, sul bagnato, il Cabroncito cade e butta via un podio che sembrava certo nel Gran Premio di Thailandia a Buriram. Lo spagnolo si rimette comunque in sella e conclude la gara in undicesima posizione rimontando nel finale. Queste le sue parole nel dopo-gara a Sky Sport, partendo dalla penalità nel finale per aver sorpassato in maniera illecita Mir: “Ho visto apparire il “drop one position”, ho sorpassato Nakagami, l’ho fatto rie poi l’ho controsorpassato. La race direction non l’aveva visto, poi sono andati a rivedere il video e mi hanno restituito l’undicesima posizione”. “Oggi ho sbagliato perché èun po’ di: rimanendo dietro la temperatura della gomma saliva quando gli tornavo vicino.