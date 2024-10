MotoGP GP Thailandia 2024, Marquez: “Sul bagnato mi sento forte, è mancata pazienza” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Mi è mancata un po’ di pazienza. Mi sentivo molto forte sul bagnato, ma quando mi avvicinavo a Pecco la pressione delle gomme si alzava. Ho sbagliato io, perché la temperatura era troppo alta già da qualche giro. Il feeling era molto buono, ma in lotta con Pecco sentivo che mancava grip sull’anteriore”. Lo ha dichiarato Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport commentando l’undicesimo posto nel GP di Thailandia 2024 di MotoGP. MotoGP GP Thailandia 2024, Marquez: “Sul bagnato mi sento forte, è mancata pazienza” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Mi èun po’ di. Mi sentivo moltosul, ma quando mi avvicinavo a Pecco la pressione delle gomme si alzava. Ho sbagliato io, perché la temperatura era troppo alta già da qualche giro. Il feeling era molto buono, ma in lotta con Pecco sentivo che mancava grip sull’anteriore”. Lo ha dichiarato Marcai microfoni di Sky Sport commentando l’undicesimo posto nel GP didiGP: “Sulmi, è” SportFace.

