Milano: svelato il mercato oscuro del cyber dossieraggio tra aziende e informazioni riservate (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un'operazione investigativa condotta dalla DDA di Milano e dalla DNA ha rivelato l'esistenza di un vasto mercato di dati riservati, attivo sotto il Duomo di Milano. Questo scandalo di cyber dossieraggio coinvolge nomi noti e una rete di illegalità che si snoda tra imprese e professionisti. Con migliaia di accessi abusivi, l'inchiesta ha portato all'arresto di quattro individui e all'identificazione di 51 indagati, svelando così la vera essenza di una guerra informatica tra aziende. L'operazione sotto il Duomo: una centrale del dossieraggio Il fulcro di questa intrusione nei dati riservati è una centrale situata in un ufficio sotto il Duomo, dove sono stati messi in atto sistemi sofisticati per spiare e raccogliere informazioni su individui e aziende.

