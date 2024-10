Inter-news.it - Marotta: «Troppi impegni, va trovata soluzione. Le nazionali…»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente dell’Inter Giuseppetiene ancora botta sulla questione relativa al numero di partite che si giocano. Prima del match con la Juventus le sue parole su Sky Sport. PARTITA – Giuseppe, presidente dell’Inter, ha parlato in questo modo del match con la Juventus: «Sempre un’atmosfera straordinaria, evento di rilevanza internazionale che dev’essere uno spot per il mondo. Dobbiamo affrontarla con il massimo rispetto e l’ambizione di raccogliere il massimo possibile. Questo è lo spirito della squadra. Juventus, Milan e Inter sono obbligate sempre a partecipare e vincere in ogni competizione. Sono i favoriti così come altre, sono tra le pretendenti allo Scudetto»., la polemica pre Inter-Juventus POLEMICA –non nasconde le polemiche: «Per me quest’anno è una stagione in cui c’è una compressione dovuta a tante partite.