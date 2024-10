Mara Venier torna a Domenica In dopo la quinta operazione agli occhi, come sta ora (Di domenica 27 ottobre 2024) Tanti ospiti per Mara Venier nel lungo pomeriggio di Domenica In, come al solito. La celebre conduttrice non ha infatti saltato il suo appuntamento su Rai 1, nonostante si sia da poco sottoposta al suo quinto intervento agli occhi in pochi mesi. Ecco perché ha avuto bisogno di tante operazioni e quali sono le sue condizioni oggi. Mara Venier, nuova operazione Si era diffusa in questi giorni l’ipotesi che Mara Venier potesse venir meno al proprio appuntamento fisso con Domenica In. Sottoporsi a un intervento delicato e tornare immediatamente a lavoro non è semplice per nessuno, figurarsi per chi ha da pochissimo compiuto 74 anni. come se non bastasse, si tratta della quinta operazione in pochi mesi per lei. Dilei.it - Mara Venier torna a Domenica In dopo la quinta operazione agli occhi, come sta ora Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tanti ospiti pernel lungo pomeriggio diIn,al solito. La celebre conduttrice non ha infatti saltato il suo appuntamento su Rai 1, nonostante si sia da poco sottoposta al suo quinto interventoin pochi mesi. Ecco perché ha avuto bisogno di tante operazioni e quali sono le sue condizioni oggi., nuovaSi era diffusa in questi giorni l’ipotesi chepotesse venir meno al proprio appuntamento fisso conIn. Sottoporsi a un intervento delicato ere immediatamente a lavoro non è semplice per nessuno, figurarsi per chi ha da pochissimo compiuto 74 anni.se non bastasse, si tratta dellain pochi mesi per lei.

