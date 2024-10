Maltempo in Liguria, cinque Vigili del Fuoco da Bergamo nel Savonese (Di domenica 27 ottobre 2024) Cairo Montenotte (Savona). Sono partiti in tarda sera, direzione Liguria. Una squadra composta da cinque Vigili del Fuoco del Comando di Bergamo è stata attivata ieri sera nell’ambito della Colonna Mobile Regionale in seguito alla forte ondata di Maltempo che ha colpito negli ultimi giorni la regione Liguria. La missione è partita ieri sera (sabato 26 ottobre) intorno alle 23 ed è stata inviata nel Savonese. Il team, equipaggiato con attrezzature e mezzi adeguati, sta operando nel Comune di Cairo Montenotte, effettuando interventi di soccorso nell’ambito del contrasto del Rischio Acquatico. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Cairo Montenotte (Savona). Sono partiti in tarda sera, direzione. Una squadra composta dadeldel Comando diè stata attivata ieri sera nell’ambito della Colonna Mobile Regionale in seguito alla forte ondata diche ha colpito negli ultimi giorni la regione. La missione è partita ieri sera (sabato 26 ottobre) intorno alle 23 ed è stata inviata nel. Il team, equipaggiato con attrezzature e mezzi adeguati, sta operando nel Comune di Cairo Montenotte, effettuando interventi di soccorso nell’ambito del contrasto del Rischio Acquatico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria nella morsa del maltempo: un disperso, seggi per le regionali spostati - Il maltempo in Liguria non dà tregua ... A Genova, oltre un centinaio di interventi dei Vigili del fuoco: frane in via Acquasanta e in via Fiorino. A Mele evacuate due palazzine. Cinque famiglie ... (corrierenazionale.it)

Il maltempo in Liguria non si ferma: un disperso e alcuni seggi spostati - GENOVA - Un disperso in Liguria a causa dell'ondata di maltempo che ieri pomeriggio si è concentrata soprattutto sul centro della regione.Si ... (notizie.tiscali.it)

Maltempo sabato 26 ottobre: dove ha colpito? Ecco i dati impressionanti delle piogge - Sono molti i danni in Valbormida (entroterra di Savona) causati dall'ondata di maltempo che ieri sera e nella notte si abbattuta nell'area. Il Bormida è aumentato di 4 metri in un'ora e mezza, ... (informazione.it)

Maltempo in Liguria, un morto. Allerta in cinque regioni - Strade e autostrade allagate, caselli chiusi, cascate d'acqua dai viadotti, auto bloccate, l'acqua fin dentro gli autobus in movimento. Poi torrenti oltre gli argini, negozi e scantinati allagati e ... (ansa.it)