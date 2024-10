Locatelli: «Partita apertissima! Juventus grande personalità» (Di domenica 27 ottobre 2024) Manuel Locatelli ha parlato del pareggio della Juventus contro l’Inter, rimarcando il grande spirito dei bianconeri durante il match su Sky Sport. COMMENTO – Manuel Locatelli non è completamente felice della prestazione bianconera, ma esalta lo spirito: «Partita apertissima, abbiamo recuperato nonostante fosse difficile da un 4-2 a San Siro. Bisogna ripartire da questo spirito, potevamo evitare i gol subiti. L’Inter si inserisce sempre, hanno due punte che si muovono bene e Barella. Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, sono soddisfatto anche di come ho giocato, dobbiamo continuare così ma qualche gol era evitabile. Motta mi chiede di dare equilibrio soprattutto nella fase preventiva, devo far da schermo. Dipende anche dagli avversari, oggi dovevo stare davanti a Lautaro e seguire gli inserimenti di Barella con Bastoni palla al piede. Penso che abbiamo fatto bene. Inter-news.it - Locatelli: «Partita apertissima! Juventus grande personalità» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Manuelha parlato del pareggio dellacontro l’Inter, rimarcando ilspirito dei bianconeri durante il match su Sky Sport. COMMENTO – Manuelnon è completamente felice della prestazione bianconera, ma esalta lo spirito: «, abbiamo recuperato nonostante fosse difficile da un 4-2 a San Siro. Bisogna ripartire da questo spirito, potevamo evitare i gol subiti. L’Inter si inserisce sempre, hanno due punte che si muovono bene e Barella. Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, sono soddisfatto anche di come ho giocato, dobbiamo continuare così ma qualche gol era evitabile. Motta mi chiede di dare equilibrio soprattutto nella fase preventiva, devo far da schermo. Dipende anche dagli avversari, oggi dovevo stare davanti a Lautaro e seguire gli inserimenti di Barella con Bastoni palla al piede. Penso che abbiamo fatto bene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - niente sfida fra i Thuram : Thiago Motta premia Locatelli e fa slittare Yildiz - Inter-Juventus non sarà la sfida che porterà Thiago Motta a rivedere le sue idee e il suo credo. La pressione c`è, lo ha ribadito lui stesso... (Calciomercato.com)

Juventus - Fagioli e Locatelli come in Nazionale : c'è spazio per uno. L'idea di Motta e chi può diventare inamovibile - Ne rimarrà solo uno. Sembra questo il destino parallelo di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, sia con la maglia della Juventus che con quella... (Calciomercato.com)

Locatelli a Sky: «Dobbiamo ripartire da questo spirito di squadra. Ecco cosa ci chiede Thiago Motta» - Manuel Locatelli, centrocampista bianconero, ha parlato nel post-partita di Inter Juve: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Manuel Locatelli ha parlato così nel post-partita di Inter Juve a Sky, ... (juventusnews24.com)

LOCATELLI a DAZN: “Presi dei gol evitabili. Sono andato in panchina a dire…” - Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn ... Però la sensazione era che era una partita che potevamo recuperare e tra il primo e secondo tempo ci siamo guardati dicendo che potevamo recuperare ... (tuttojuve.com)

Juventus, finalmente Locatelli. Pronto a conquistare il centrocampo? - Morbido e intelligente l'assist per Dybala, mentre è stato perfetto l'inserimento sul gol che decide la partita. Adesso il momento è propizio per diventare il faro indiscusso del centrocampo della ... (fantacalcio.it)

Inter Juve, chi con Locatelli a centrocampo? Corsa a due per un posto: Thiago Motta sceglie così - Inter Juve, chi giocherà oggi con Locatelli in mezzo al campo? Ballottaggio ancora aperto: cosa filtra sulla scelta di Thiago Motta Ancora qualche dubbio di formazione da dover sciogliere per Thiago M ... (juventusnews24.com)