LIVE Moto2, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Canet vince la gara davanti a Ogura che festeggia il titolo! (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.55 Si chiude qui, quindi, il GP di Thailandia di Moto2. Aron Canet domina la scena davanti a Ai Ogura che centra il suo primo titolo nella classe mediana! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 07.53 CLASSIFICA MONDIALE MOTO 2: AI Ogura vince IL titolo CON 261 punti e +60 su Canet. Terzo Garcia a 82, quarto Aldeguer a 86. 07.51 ORDINE DI ARRIVO: Canet vince con 2.5 su Ogura e 3.2 su Ramirez. Quarto Chantra a 6.2, quinto Moreira a 6.4, poi Guevara a 7.1, Arenas a 7.4, Dixon a 7.6, Gonzalez a 8.9 e Oncu a 12.1. Foggia 19° a 28.6.

