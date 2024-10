Leverkusen-Elvesberg (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora una volta il Leverkusen ha sciupato il vantaggio acquisito nel primo tempo ed è stato fermato sul pareggio contro il Werder Brema, perdendo altri 2 punti dal RB Lipsia e dalla vetta della Bundesliga: tempo di voltare pagina perchè è già l’ora di riprendere il percorso in DFB Pokal dove è di scena la gara interna contro l’Elvesberg. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Leverkusen-Elvesberg (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora una volta ilha sciupato il vantaggio acquisito nel primo tempo ed è stato fermato sul pareggio contro il Werder Brema, perdendo altri 2 punti dal RB Lipsia e dalla vetta della Bundesliga: tempo di voltare pagina perchè è già l’ora di riprendere il percorso in DFB Pokal dove è di scena la gara interna contro l’. InfoBetting: Scommesse Sportive e

