Tvpertutti.it - L'Eredità nuove Professoresse e niente campioni: modifiche e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Grandi novità nella nuova stagione de L'2024 che torna su Rai1 da domenica 3 novembre dopo la chiusura di Reazione a Catena. Il nuovo capitolo del game show condotto da Marco Liorni vedrà delleche promettono di rendere il format ancora più interessante e coinvolgente. Un cambiamento che farà discutere è senza dubbio l'introduzione delle puntate one shot, un'innovazione voluta per rispondere all'enorme richiesta di partecipazione da parte del pubblico. Secondo quanto apprende TvPerTutti.it, nei giorni festivi o in occasione di eventi speciali, il classico format competitivo vedrà una svolta. In queste puntate, non vedremo più iabituali sfidarsi per mantenere il titolo, ma un gruppo di sette concorrenti scelti in base a una caratteristica comune.