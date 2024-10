Lanazione.it - Le botte davanti ai figli, 18 anni nell’incubo. Poi la forza di denunciare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Pistoia, 27 ottobre 2024 – La paura di perdere ie quella di non riuscire a ribellarsi al proprio carnefice che, spesso, è anche la persona da cui si dipende economicamente. E poi la frustrazione che deriva dal subire continue violenze fisiche e morali, un peso sotto il quale la personalità di tante donne resta schiacciata. Anche per. Una gabbia che la vittima vede insuperabile. La vicenda al centro del processo che ha preso il via nei giorni scorsial collegio presieduto dal giudice Stefano Billet (giudici Magi e Cerrone, al latere), racconta una storia simile a quella che hanno vissuto molte donne. Accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati (perché commessiaiminorenni), di lesioni personali e di violenza sessuale c’è un uomo di 48(di cui non forniamo le generalità per non rendere identificabile la vittima).