Calciomercato.it - Lazio-Genoa, doccia fredda per Baroni: fuori poco prima della partita

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nienteper uno dei giocatori più attesi: Marcolo perde proprio immediatamente, assenza pesante per i biancocelesti Domenica calcistica in Serie A con tanti appuntamenti davvero molto interessanti. Non c’è soltanto Inter-Juventus come sfida di una certa importanza. Tra, alle ore 15, giocheranno anche, di fronte sul prato dell’Olimpico, a caccia di punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Ma senza uno dei protagonistisfida.per– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il tecnico biancoceleste Marco, infatti, dovrà rinunciare a Mattia Zaccagni, per via di un attacco influenzale a pochissimo dal fischio d’inizio. Il numero 10 dei capitolini risultava regolarmente convocato, nella lista pubblicata in tarda mattinata dal club.