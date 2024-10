Gaeta.it - La grande storia e le storie minime: un’immersione nella vita quotidiana

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ledei grandi personaggi, come i condottieri e i politici, hanno sempre affascinato il pubblico, ma le narrazioni delle vite insignificanti degli eroi di tutti i giorni spesso restano in ombra. Attraverso un’interpretazione più profonda della, Carlo Greppi ci ina riflettere su come queste “” siano, in realtà, fondamentali per la comprensione complessiva delle dinamiche storiche. L’opera di Greppi si pone quindi come un saggio da scoprire, dove vengono esplorate le vite di uomini e donne che, pur non essendo al centro della scena, hanno contribuito in modo cruciale ai grandi eventi del passato.