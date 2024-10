Inter, Zielinski: 'Errori difensivi? L'anno scorso non li commettevamo. Io regista? Preferisco giocare più avanti" (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotr Zielinski, centrocampista dell`Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: `C`è rammarico per questo risultato, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotr, centrocampista dell`, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: `C`è rammarico per questo risultato,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luci e gol a San Siro : Inter-Juve 4-4! Doppietta di Zielinski su rigore - nella Juve show di Yildiz - Inter-Juventus 4-4 Marcatori : 15' pt e 37 pt' Zielinski (rig.), 20' pt Vlahovic, 26' pt Weah, 35' pt Mkhitaryan, 8' st Dumfries, 26' st e 37' st Yildiz. INTER (3-5-2) : Sommer 6; Pavard 6 (18' st Bisseck 5), De Vrij 5, Bastoni 5.5; Dumfries 6, ... (Gazzettadelsud.it)

Inter-Juventus 3-2 al 45? - succede di tutto! Zielinski glaciale - Termina sul punteggio di 3-2 il primo tempo di Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti BOTTA E RISPOSTA – Non si mette ... (Inter-news.it)

Inter, Zielinski: 'Errori difensivi? L'anno scorso non li commettevamo. Io regista? Preferisco giocare più avanti" - Piotr Zielinski, centrocampista dell`Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: `C`è rammarico per questo risultato, potevamo chiudere. (calciomercato.com)

Inter-Juventus 4-4, le pagelle: Zielinski (7,5) è un cecchino, Yildiz (8,5) un campione - L'Inter tiene il passo del Napoli. La squadra di Simone Inzaghi risponde al succeso degli azzurri vincendo 4-2 il derby d'Italia, consolidando ... (msn.com)

Inter, Zielinski rigorista: quella volta che sbagliò due penalty in 3 minuti - Nella sfida tra Inter e Juve in scena oggi al Meazza, il protagonista inaspettato - almeno dal dischetto - è per innerazzurri Piotr ... (msn.com)

Inter – Juventus: doppietta per Zielinski, qui le immagini del gol del 3-2 – VIDEO - Inter - Juventus: Zielinski ancora in gol, il centrocampista polacco ha trovato la rete del 3-2 per la seconda volta da calcio di rigore ... (generationsport.it)