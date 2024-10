Il parco diventa bosco: "Il nostro obiettivo è piantare 200 alberi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Un bosco dedicato al respiro, un parco che diventi uno spazio condiviso e davvero vissuto dai fermani e non solo. E’ stato presentato ieri il progetto legato a Tedx Fermo, l’organizzazione no profit che diffonde idee di valore e coinvolge personalità di primo piano per creare una riflessione culturale profonda. Un’iniziativa legata al vivaio Nicole di Sant’Elpidio a Mare che per Tedx ha piantato i primi 80 arbusti e essenze destinati a valorizzare il parco del ruzzodromo, nello spazio dedicato al bike park gestito dalla 4Emme di Giovanni Cruciani. Ilrestodelcarlino.it - Il parco diventa bosco: "Il nostro obiettivo è piantare 200 alberi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Undedicato al respiro, unche diventi uno spazio condiviso e davvero vissuto dai fermani e non solo. E’ stato presentato ieri il progetto legato a Tedx Fermo, l’organizzazione no profit che diffonde idee di valore e coinvolge personalità di primo piano per creare una riflessione culturale profonda. Un’iniziativa legata al vivaio Nicole di Sant’Elpidio a Mare che per Tedx ha piantato i primi 80 arbusti e essenze destinati a valorizzare ildel ruzzodromo, nello spazio dedicato al bike park gestito dalla 4Emme di Giovanni Cruciani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La denuncia degli ambientalisti in Mugello: «Le ruspe per il parco eolico abbattono alberi secolari e sentieri del Cai» - La denuncia degli ambientalisti sui lavori per creare le strade riservate ai camion Alberi secolari tagliati, pezzi di montagna sbancati, sentieri ricoperti di fango e diventati impercorribili. Sono l ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Bosco in Rosa, In settecento tra i viali di Capodimonte per le donne e la beneficenza - La quinta edizione de Il “Bosco in Rosa”, ha portato nel parco di Capodimonte settecento Runners ... e come dirigente la mia vicinanza a questa manifestazione che ormai è diventato un momento clou del ... (tuttosport.com)

Cervo italico a rischio estinzione, rilasciati 13 esemplari nel Parco delle Serre in Calabria: il video del Wwf - La sottospecie è a rischio estinzione: in provincia di Ferrara la popolazione più numerosa, che conta 300 individui ... (ilfattoquotidiano.it)

La delibera e il via libera al confronto ma le proposte c’erano già: ecco quali - A partire dal testo approvato nella seduta del 7 ottobre scorso e dall’analisi di alcune carenze informative nella formulazione, un approfondimento sulle idee di dialogo che la proprietà del compendio ... (lecceprima.it)