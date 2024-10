Giappone oggi al voto, al premier Ishiba serve una vittoria per evitare la crisi di governo (Di domenica 27 ottobre 2024) Dall'inflazione alla sicurezza, le sfide e le promesse per la riconferma del governo Giappone oggi 27 ottobre al voto anticipato. Sarà una giornata chiave per il neoeletto premier di centro-destra Shigeru Ishiba, che cerca di consolidare la propria posizione e rafforzare il supporto per il Partito Liberal Democratico (Pld) dopo i recenti scandali e il Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dall'inflazione alla sicurezza, le sfide e le promesse per la riconferma del27 ottobre alanticipato. Sarà una giornata chiave per il neoelettodi centro-destra Shigeru, che cerca di consolidare la propria posizione e rafforzare il supporto per il Partito Liberal Democratico (Pld) dopo i recenti scandali e il

