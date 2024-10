Gianmarco Torri, trovati 13 chili di cocaina a casa del calciatore: ex promessa del Parma (Di domenica 27 ottobre 2024) Una gioventù trascorsa sui campi di pallone. Centravanti di ruolo, talmente talentuoso e promettente da arrivare ad indossare le magliette di Latina e Parma under 19, oltre a quella delle Ilmessaggero.it - Gianmarco Torri, trovati 13 chili di cocaina a casa del calciatore: ex promessa del Parma Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una gioventù trascorsa sui campi di pallone. Centravanti di ruolo, talmente talentuoso e promettente da arrivare ad indossare le magliette di Latina eunder 19, oltre a quella delle

Nascondeva 15 chili di droga in casa, in manette un insospettabile 28enne - Arrestato Gianmarco Torri, incensurato del territorio. Nell'abitazione trovate anche una pressa manuale, una macchina per il sottovuoto e bilance elettroniche ... (latinaoggi.eu)

