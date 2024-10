"Fottiamo tutta l'Italia", così gli hacker facevano milioni spiando imprenditori e ricattando i politici (Di domenica 27 ottobre 2024) "Ci incul**** tutta l’Italia. Non te lo fa nessuno quel lavoro". Sono emblematiche queste parole, che esprimono l’esaltazione di uno dei principali indagati nella maxi inchiesta sugli hacker, che facevano affari milionari spiando le aziende e rivendendo le informazioni in quello che lo stesso Milanotoday.it - "Fottiamo tutta l'Italia", così gli hacker facevano milioni spiando imprenditori e ricattando i politici Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Ci incul****l’. Non te lo fa nessuno quel lavoro". Sono emblematiche queste parole, che esprimono l’esaltazione di uno dei principali indagati nella maxi inchiesta sugli, cheaffari milionarile aziende e rivendendo le informazioni in quello che lo stesso

