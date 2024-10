Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni puntate dal 26 ottobre al 1° novembre 2024: Kemal rapisce Deniz e fa perdere le sue tracce

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovi colpi di scena ci attendono nelle nuove. La soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – promette di regalarci nuove vicende che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 26al 1°? Scopriamolo insieme.settimanali: dov’è finita? La piccola– dopo essere stata rapita da– sembrerà sparita nel nulla, ed Emir continuerà a cercarla. Kozcuoglu sarà ormai consapevole del fatto che Zeynep lo avrà ingannato, e cheabbia potuto introdursi nella villa per portare viasolo grazie alla complicità della sorella. Sarà Banu a informare Kozcuoglu del tradimento di Zeynep, dopo aver ascoltato una conversazione tra la donna e Tarik. Emir sarà furioso per il comportamento della sua amante, anche se al momento la sua priorità sarà quella di ritrovare la bambina.